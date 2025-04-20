Oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak katletmişti: İşte kan donduran gecenin detayları

İstanbul’da oyuncu Sevil Akdağ (32), tartıştığı sosyal medya ünlüsü Elif Kırav’ı (29) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası bileklerini kesip evden kaçan Akdağ, kısa sürede yakalanarak tutuklandı. İlk ifadesinde alkol etkisinde olduğunu ve geceyi hatırlamadığını söyledi. Soruşturma devam ederken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Fatih'te sosyal medya ünlüsü Elif Kırav (29) ile oyuncu Sevil Akdağ (32) dışarıda buluştuktan sonra önceki akşam saatlerinde Kırav'ın İskenderpaşa Mahallesi Gelincik Apartmanı’ndaki evine gelmiş. İkili sabah saatlerinde tartışmaya başlamış. Tartışmanın büyümesiyle Akdağ, mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşı Elif Kırav'ı defalarca saldırarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.
30 bıçak darbesi
Komşular, sabah saatlerinde daireden gelen yüksek seslerden rahatsız oldu. Bir komşusu, merdivenlerden hızla inen siyah giyimli bir kadını gördü. Aynı gün öğleden sonra Elif Kırav’ın annesi kızına ulaşamayınca eve geldi. Kapı açıktı. İçeri girdiğinde kızını kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet polisinin yaptığı incelemede evin salonunda boğuşma izleri, duvarlara sıçramış kanlar ve devrilmiş eşyalar tespit edildi. Kırav’ın vücudunda 30'un üzerinde bıçak darbesi bulunduğu belirlendi.
Şüpheli Esenyurt'ta yakalandı
"Çok alkollüydüm"
Gözaltına alınan Sevil Akdağ ilk ifadesinde olay gecesini hatırlamakta zorlandığını söyledi. Sevil Akdağ ifadesinde, Elif Kırav’la yakın arkadaş olduklarını, gece saatlerinde dışarıda alkol aldıklarını, daha sonra birlikte eve geçip içmeye devam ettiklerini belirtti.
Sabah saatlerine doğru aralarında bir anda tartışma çıktığını belirten Akdağ, Kırav’ın kendisine vurduğunu, ardından boğuşmaya başladıklarını, birlikte yere düştüklerini, sonrasında Elif’in hareketsiz kaldığını fark ettiğini söyledi. Paniklediğini ve ne yapacağını bilemediğini öne süren Akdağ, aşırı derecede alkol aldığını, olayın pek çok anını hatırlamadığını savundu. Cinayetin ardından bileklerini keserek intihar etmeye çalıştığını, ancak korkuyla evden kaçtığını belirtti.
"Bıçaklayıp bileklerini kesiyor"
Cezaevine gönderildi
Gözaltındaki Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Televizyon detayı
Yıllardır arkadaş olan ikilinin arasındaki kavgayı fitilleyen konuyla ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre evde alkol alıp dans ederken Sevil Akdağ evdeki televizyonu yere düşürdü. Buna ev sahibi olan Elif Kırav tepki gösterdi.