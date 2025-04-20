Oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak katletmişti: İşte kan donduran gecenin detayları

İstanbul Fatih'te sosyal medya ünlüsü Elif Kırav (29) ile oyuncu Sevil Akdağ (32) dışarıda buluştuktan sonra önceki akşam saatlerinde Kırav'ın İskenderpaşa Mahallesi Gelincik Apartmanı’ndaki evine gelmiş. İkili sabah saatlerinde tartışmaya başlamış. Tartışmanın büyümesiyle Akdağ, mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşı Elif Kırav'ı defalarca saldırarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı.

30 bıçak darbesi

Komşular, sabah saatlerinde daireden gelen yüksek seslerden rahatsız oldu. Bir komşusu, merdivenlerden hızla inen siyah giyimli bir kadını gördü. Aynı gün öğleden sonra Elif Kırav’ın annesi kızına ulaşamayınca eve geldi. Kapı açıktı. İçeri girdiğinde kızını kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Kırav’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet polisinin yaptığı incelemede evin salonunda boğuşma izleri, duvarlara sıçramış kanlar ve devrilmiş eşyalar tespit edildi. Kırav’ın vücudunda 30'un üzerinde bıçak darbesi bulunduğu belirlendi.

Şüpheli Esenyurt'ta yakalandı

Cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerinde sabah 06.32’de Sevil Akdağ’ın elinde siyah bir çanta ile yürüyerek sokakta ilerlediği yansıdı. Şüpheli Sevil Akdağ’ın izine Esenyurt’ta ulaşıldı.

"Çok alkollüydüm"

Gözaltına alınan Sevil Akdağ ilk ifadesinde olay gecesini hatırlamakta zorlandığını söyledi. Sevil Akdağ ifadesinde, Elif Kırav’la yakın arkadaş olduklarını, gece saatlerinde dışarıda alkol aldıklarını, daha sonra birlikte eve geçip içmeye devam ettiklerini belirtti.

Sabah saatlerine doğru aralarında bir anda tartışma çıktığını belirten Akdağ, Kırav’ın kendisine vurduğunu, ardından boğuşmaya başladıklarını, birlikte yere düştüklerini, sonrasında Elif’in hareketsiz kaldığını fark ettiğini söyledi. Paniklediğini ve ne yapacağını bilemediğini öne süren Akdağ, aşırı derecede alkol aldığını, olayın pek çok anını hatırlamadığını savundu. Cinayetin ardından bileklerini keserek intihar etmeye çalıştığını, ancak korkuyla evden kaçtığını belirtti.

"Bıçaklayıp bileklerini kesiyor"

Mahalle sakinlerinden Abdulkadir Bediroğlu , “2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı” dedi.

Cezaevine gönderildi

Gözaltındaki Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Televizyon detayı

Yıllardır arkadaş olan ikilinin arasındaki kavgayı fitilleyen konuyla ilgili ise yeni bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre evde alkol alıp dans ederken Sevil Akdağ evdeki televizyonu yere düşürdü. Buna ev sahibi olan Elif Kırav tepki gösterdi.







