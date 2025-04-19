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Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

12:3919/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
DHA
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Olay yerinden kaçan Sevil Akdağ'ın yaralı olarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Olay yerinden kaçan Sevil Akdağ'ın yaralı olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul'da oyuncu Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sosyal medya ünlüsü Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi.

Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı.

Sevil Akdağ

Önce bıçakladı sonra...

Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti.

Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.


YouTube
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Gündem / 3. Sayfa
19 Nisan, Cumartesi


Annesi cansız bedenini buldu

Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi.

Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.

Elif Kırav

Sevil Akdağ yakalandı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Elif Kırav

'Mahallede görüyorduk: İyi bir insandı'

Abdulkadir Bediroğlu,
"2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı"
dedi.
Sevil Akdağ
Sevil Akdağ
Sevil Akdağ


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