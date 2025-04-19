İstanbul'da oyuncu Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sosyal medya ünlüsü Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra Kırav'ın evine geldi.
Evde bir süre sonra ikili tartışmaya başladı.
Önce bıçakladı sonra...
Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti.
Akdağ, kısa süre sonra evden kaçtı.
Annesi cansız bedenini buldu
Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi.
Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.
Sevil Akdağ yakalandı
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı.