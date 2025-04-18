Kastamonu'da eşini öldüren polis memuruna ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan polis memuru Ender T. ile maktul Burçin Sevgi T'nin yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Ender T. savunmasında cinayeti planlayarak ya da tasarlayarak işlemediğini ifade ederek beraatını talep etti. Pişman olduğunu ifade eden Ender T, "Lehime olan hükümleri uygularsanız sevinirim, adaletinize sığınıyorum. Başka da diyebileceğim bir şeyim yok." diye konuştu.