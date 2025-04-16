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Samsun'da eşini silahla öldüren şüphelinin ağabeyini de öldürdüğü anlaşıldı

Samsun'da eşini silahla öldüren şüphelinin ağabeyini de öldürdüğü anlaşıldı

11:5516/04/2025, Çarşamba
AA
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Emrah Akpınar ve Emine Akpınar'ın 3 çocuğu bulunuyordu.
Emrah Akpınar ve Emine Akpınar'ın 3 çocuğu bulunuyordu.

Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren Emrah Akpınar'ın 9 yıl önce ağabeyini öldürdüğü belirtildi. Akpınar'ın olayı tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasının 16 yıl 8 aya indirildiği ve yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Samsun Canik Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda Emine Akpınar'ı (36) öldüren boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar'ın (38) yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüpheli Akpınar'ın, 2016 yılı ağustos ayında, tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı. İdris Akpınar'ı öldürdüğü için Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Aralık 2016'da yargılandığı davada, "Yakın akrabayı öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırılan Emrah Akpınar'ın olayı tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasının 16 yıl 8 aya indirildiği ve yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.


UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

Emine Akpınar'ın da 15 Şubat'ta Akpınar'a uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Alışverişten dönen Emine Akpınar ile boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar (38) Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda dün gece karşılaşmış, Emrah Akpınar, karısını öldürüp olay yerinden kaçmıştı.



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