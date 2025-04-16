Samsun'da eşini silahla öldüren şüphelinin ağabeyini de öldürdüğü anlaşıldı

Samsun Canik Karşıyaka Mahallesi Milli Mücadele Sokağı'nda Emine Akpınar'ı (36) öldüren boşanma aşamasındaki kocası Emrah Akpınar'ın (38) yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüpheli Akpınar'ın, 2016 yılı ağustos ayında, tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı. İdris Akpınar'ı öldürdüğü için Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Aralık 2016'da yargılandığı davada, "Yakın akrabayı öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırılan Emrah Akpınar'ın olayı tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasının 16 yıl 8 aya indirildiği ve yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.