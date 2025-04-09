Sahte doktor yedi kişiyi öldürdü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde "sahte doktor", iki aylık dönemde kalp ameliyatı yaptığı 15 kişiden yedisinin ölümünün ardından gözaltına alındı. Hindustan Times’ta çıkan habere göre, Damoh bölgesi yerel yetkilileri tarafından yapılan açıklamada söz konusu "doktorun", ocakşubat döneminde kalp ameliyatı yaptığı 15 kişiden yedisinin öldüğü belirtildi. Eyalet polisi, yedi kişinin ölümünün ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamasında, Narendra John Camm adıyla bilinen "doktorun" gerekli evraklarını teslim etmemesi nedeniyle şüpheli olduğuna ilişkin şikayette bulunulduğunu duyurdu. Polis, "sahte doktorun" asıl isminin Narendra Vikramaditya Yadav olduğunu belirterek bu kişiyi gözaltına aldıklarını kaydetti.