Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Sahte doktor yedi kişiyi öldürdü

Sahte doktor yedi kişiyi öldürdü

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Narendra Vikramaditya Yadav gözaltına alındı.
Narendra Vikramaditya Yadav gözaltına alındı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde "sahte doktor", iki aylık dönemde kalp ameliyatı yaptığı 15 kişiden yedisinin ölümünün ardından gözaltına alındı. Hindustan Times’ta çıkan habere göre, Damoh bölgesi yerel yetkilileri tarafından yapılan açıklamada söz konusu "doktorun", ocakşubat döneminde kalp ameliyatı yaptığı 15 kişiden yedisinin öldüğü belirtildi. Eyalet polisi, yedi kişinin ölümünün ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklamasında, Narendra John Camm adıyla bilinen "doktorun" gerekli evraklarını teslim etmemesi nedeniyle şüpheli olduğuna ilişkin şikayette bulunulduğunu duyurdu. Polis, "sahte doktorun" asıl isminin Narendra Vikramaditya Yadav olduğunu belirterek bu kişiyi gözaltına aldıklarını kaydetti.


#Hindistan
#Madya Pradeş
#sahte doktor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı