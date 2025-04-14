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Kars'ta korkunç olay: Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

Kars'ta korkunç olay: Tartıştığı karısını boğarak öldürdü

13:5714/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kars Susuz'da bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü
Kars Susuz'da bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Kars Susuz'da bir kişi tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Alınan bilgiye göre; E.M. ile eşi H.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.M. eşi 1 çocuk annesi H.M.'yi boğarak hayattan kopardı. Cani koca Jandarma tarafından gözaltına alınırken H.M'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Büyük Çatak köyünde korkunç bir olay meydana geldi. E.M. ile eşi H.M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M. eşi 1 çocuk annesi H.M.'yi boğarak öldürdü.


Olayın ardından E.M. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede H. M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma E.M.'yi gözaltına aldı. H.M.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



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