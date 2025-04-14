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Avcılar'da park ettiği yerden çıkamayınca 8 araca çarpıp kaçtı

Avcılar'da park ettiği yerden çıkamayınca 8 araca çarpıp kaçtı

13:3114/04/2025, الإثنين
DHA
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Gürültü üzerine sokağa çıkan araç sahipleri polis ekiplerine haber verdi.
Gürültü üzerine sokağa çıkan araç sahipleri polis ekiplerine haber verdi.

Avcılar'da park halindeki 8 otomobile çarpan sürücü, olay yerinden kaçtı. Otomobilin araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Denişköşkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda park ettiği yerden çıkmaya çalışan otomobil sürücüsü, park halindeki otomobile çarptı. Ardından manevrasına devam eden sürücü sokaktan çıkmak için park halindeki 7 araca daha çarptı. Olayın ardından sokaktan kaçan sürücü aracının plakasını düşürdü. Gürültü üzerine sokağa çıkan araç sahipleri polis ekiplerine haber verdi. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken otomobilin araçlara çarparak hasar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



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