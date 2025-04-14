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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Biri ağır 2 yaralı

08:2114/04/2025, Pazartesi
IHA
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Otomobil ve motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil ve motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı, biri ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağır yaralanarak otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bursa'daki kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy ile Edebey Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi'nden Edebey Mahallesi istikametine seyir halinde olan Ali M. (41) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Yakup Y. (29) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Ağır yaralanarak otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Her iki sürücü de kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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