Diyarbakır'da boş kasa yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Diyarbakır'daki kazada sürücü yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde boş sebze kasa yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde boş sebze kasa yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Bismil-Batman kara yolunda 12 ACJ 468 plakalı boş kasa yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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