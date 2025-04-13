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Kamyonet sürücüsünün yaptığı hata hayatına mal oldu

Kamyonet sürücüsünün yaptığı hata hayatına mal oldu

22:3613/04/2025, Pazar
AA
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Denizli'de kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Denizli'de kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Denizli'de sürücüsünün kontrolsüz bir şekilde kavşaktan çıkış yaptığı kamyonet ile yolda ilerleyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki eşi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin Orul (57) yönetimindeki 34 GDB 252 plakalı kamyonet, Duacılı Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Denizli-Aydın kara yolunda ilerleyen B.H.K. (30) idaresindeki 09 AEA 999 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı

Kazada kamyonet sürücüsü Orul, olay yerinde yaşamını yitirirken yanındaki eşi S.O. (51) ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü B.H.K. gözaltına alındı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



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