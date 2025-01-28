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76 milyon yıllık 'cinayet' çözüldü: Boyun kemiğinde diş izleri tespit edildi

76 milyon yıllık 'cinayet' çözüldü: Boyun kemiğinde diş izleri tespit edildi

09:0828/01/2025, Salı
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Kemiği inceleyen bilim adamları, üzerindeki 4 milimetrelik ısırık izini fark etti.
Kemiği inceleyen bilim adamları, üzerindeki 4 milimetrelik ısırık izini fark etti.

Bilim adamları, Kretase dönemine ait uçan bir sürüngen olan genç bir terozorun fosilleşmiş boyun kemiğinde, timsah benzeri bir hayvanın saldırısına dair belirgin izler buldular.

Kanada'nın Alberta bölgesinde çalışmalar yürüten paleontologlar, Azhdarchidae ailesinden bir teruzorun boyun kemiğini keşfetti.


Yaklaşık 76 milyon yıl önceye tarihlenen boyun kemiğinin, Cryodrakon boreas türünden bir yavruya ait olduğu tespit edildi. Yavrunun kanadının 2 metre olduğu tahmin edilirken, bu türün yetişkinleri 10 metreye varan kanatlara sahipti.



Dinozorlarla beraber yaşayan teruzorların bu familyası, bugüne kadar gökyüzünde süzülen en büyük hayvanlardı. Kemiği inceleyen bilim adamları, üzerindeki 4 milimetrelik ısırık izini fark etti.


Timsah benzeri bir hayvana ait

Kanada'daki Royal Tyrrell Paleontoloji Müzesi'nden Dr. Caleb Brown ve ekibi, bulguları hakemli dergi Journal Of Paleontology'de 23 Ocak Perşembe günü yayımlanan çalışmada ısırıktan timsah benzeri bir hayvanın sorumlu olduğunu belirledi.


#Cinayet
#Timsah
#Kanada

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