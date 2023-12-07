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Özdağ'dan Akşener'e 'ittifak' çağrısı: İYİ Parti teklifimizi kabul etmezse...

31 Mart yerel seçimleri öncesi muhalefet partileri arasındaki 'ittifak' tartışmaları alevlenerek büyüyor. CHP'nin ittifak teklifini reddeden İYİ Parti'ye, Zafer Partisi'nden iş birliği çağrısı geldiği ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seçim iş birliği çağrısında bulunduklarını açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Böyle bir iş birliğinin oy potansiyelinin minimum yüzde 20, belki de ötesinde olduğunu ifade ettik. Sokaklar, caddeler ve meydan anketleri bunu gösteriyor. Sayın Akşener'in deneyimli bir siyasetçi olarak bu konuda doğru adımı atarak Zafer Partisi'nin uzatmış olduğu eli geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Seren Som
Seren Som
16:08 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:08 - 7/12/2023 Perşembe
DHA
Meral Akşener - Ümit Özdağ
Meral Akşener - Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP'nin ittifak çağrısını reddederek yerel seçimlere bağımsız girme açıklamasına ilişkin konuştu.

'CHP'ye verilen cevapta geç bile kalındı'

Özdağ, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne İYİ Parti'nin vermiş olduğu cevabı olumlu, geç kalmış doğru bir cevap olarak görüyoruz. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum.

'Zafer Partisi'nin önerisini kabul etmezse...'

Türk siyasetinde bir Cumhur İttifakı gerçeği varken ve bu Cumhur İttifakı en etkili, kendi içinde en fazla bütünleşmiş dönemini yaşarken İYİ Parti, Zafer Partisi'nin önerisini kabul etmez ise Cumhur İttifakı bu seçimlerde ciddi bir sonuç alır. Onun için biz Sayın Akşener'e seçim iş birliği çağrısında bulunduk. Böyle bir iş birliğinin oy potansiyelinin minimum yüzde 20, belki de ötesinde olduğunu ifade ettik.

'Akşener'in bizi geri çevireceğini düşünmüyoruz'

Sokaklar, caddeler ve meydan anketleri bunu gösteriyor. Sayın Akşener'in deneyimli bir siyasetçi olarak bu konuda doğru adımı atarak Zafer Partisi'nin uzatmış olduğu eli geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.






 





#Ümit Özdağ
#Meral Akşener
#Zafer Partisi
#İYİ Parti
#İttifak
#Yerel Seçim
26 dakika önce
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