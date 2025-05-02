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Özel öğrenciler için 66 okulda bilgilendirme yapıldı

Özel öğrenciler için 66 okulda bilgilendirme yapıldı

16:542/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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66 okulda özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak ve eğitim öğretimde kapsayıcılığı güçlendirmek için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirildi.
66 okulda özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak ve eğitim öğretimde kapsayıcılığı güçlendirmek için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirildi.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde, Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi arasında iş birliği ile 66 okulda özel eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak ve eğitim öğretimde kapsayıcılığı güçlendirmek için bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Zengin, ‘Eğitimde niteliği artırmak ve tüm çocuklarımızın eşit, adil ve ulaşılabilir bir öğrenme ortamına kavuşmasını sağlamak temel önceliklerimizdendir. Bu çalışmanın ilçemizin eğitim vizyonuna değerli katkılar sunduğuna inanıyorum. Bu aşamada emeği geçen tüm öğretmen ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Bu programın 2. aşamasının yakında başlayacağını ifade etmek istiyorum' dedi.

Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde görev yapan öğretmenler ilçe bünyesinde faaliyet gösteren 66 ilkokul ve anaokulda çalışma ortamının sağlanabilmesi amacıyla 24 Mart – 17 Nisan tarihleri arasında seminer çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.


7 EĞİTİM GERÇEKLEŞTİ


Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) çalışma usul ve esasları, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Eğitsel tanı grupları ve tanı gruplarına göre bireylerin genel özellikleri, Eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirme süreçleri, Kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP), Destek eğitim odası eğitimleri gerçekleşti.


KAPSAYACILIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN


Çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Fatih Zengin, ‘’Çocuklarımıza dönük eğitim-öğretim sürecinin niteliğini ve verimliliğini arttırmak, evlatlarımız, öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve velilerimiz arasında daha sıcak ve verimli bir sürecin yaşanması için ilçedeki 66 ilkokul ve anaokulunu ziyaret ederek özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak ve eğitimde kapsayıcılığı güçlendirmek amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi’’ dedi.


PROGRAMIN İKİNCİ AŞAMASI OLACAK


Eğitimde niteliği artırmak ve tüm çocuklara eşit yaklaşmayı temel öncelik aldıklarını kaydeden Zengin, ‘’Adil ve ulaşılabilir bir öğrenme ortamına kavuşmasını sağlamak temel önceliklerimizdendir. Bu kapsamda RAM ile okullarımız arasında kurulan bu güçlü iletişim köprüsü, yalnızca kurumlar arası bir iş birliği değil; aynı zamanda öğrencilerimizin farklılıklarını gözeten, onları eğitim sürecine etkin biçimde dahil eden kapsayıcı bir anlayışın da göstergesidir. Bu çalışmanın ilçemizin eğitim vizyonuna değerli katkılar sunduğuna inanıyorum. Bu aşamada emeği geçen tüm öğretmen ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Bu programın 2. aşamasının yakında başlayacağını ifade etmek istiyorum" dedi.

#Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi
#Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
#Rehberlik ve Araştırma Merkezi
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