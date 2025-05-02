Özel öğrenciler için 66 okulda bilgilendirme yapıldı

Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) çalışma usul ve esasları, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, Eğitsel tanı grupları ve tanı gruplarına göre bireylerin genel özellikleri, Eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirme süreçleri, Kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamaları, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP), Destek eğitim odası eğitimleri gerçekleşti.

Çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Fatih Zengin, ‘’Çocuklarımıza dönük eğitim-öğretim sürecinin niteliğini ve verimliliğini arttırmak, evlatlarımız, öğretmenlerimiz, okul idarecilerimiz ve velilerimiz arasında daha sıcak ve verimli bir sürecin yaşanması için ilçedeki 66 ilkokul ve anaokulunu ziyaret ederek özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak ve eğitimde kapsayıcılığı güçlendirmek amacıyla bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi’’ dedi.

Eğitimde niteliği artırmak ve tüm çocuklara eşit yaklaşmayı temel öncelik aldıklarını kaydeden Zengin, ‘’Adil ve ulaşılabilir bir öğrenme ortamına kavuşmasını sağlamak temel önceliklerimizdendir. Bu kapsamda RAM ile okullarımız arasında kurulan bu güçlü iletişim köprüsü, yalnızca kurumlar arası bir iş birliği değil; aynı zamanda öğrencilerimizin farklılıklarını gözeten, onları eğitim sürecine etkin biçimde dahil eden kapsayıcı bir anlayışın da göstergesidir. Bu çalışmanın ilçemizin eğitim vizyonuna değerli katkılar sunduğuna inanıyorum. Bu aşamada emeği geçen tüm öğretmen ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Bu programın 2. aşamasının yakında başlayacağını ifade etmek istiyorum" dedi.