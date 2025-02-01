Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi yakında ikinci sarı kartı görecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürme alışkanlıklarını bir türlü terk etmiyorlar. CHP Genel Başkanı’nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı” dedi. Erdoğan, Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRMAYI BIRAK

Erdoğan, CHP’nin Türkiye ve bölgesinde yaşanan hiçbir hadiseye “Türkiye merkezli” bakmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürme alışkanlıklarını bir türlü terk etmiyorlar. CHP Genel Başkanı’nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Öyle ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor. Üst perdeden kendince ahkam kesiyor ama ertesi gün bakıyorsunuz ‘Ben öyle demek istemedim.’ diyerek kendini düzeltiyor, sözlerini tekzip ediyor, kendi kendini yalanlıyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel’e sadece şunu hatırlatıyorum; müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan sen git 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Seçim kazanmak uğruna FETÖ’sünden Kandil’ine, Avrupa’sından Amerika’sına karşısında el pençe divan durmadığınız hiçbir odak kalmadı.”

ACINACAK BİR DURUM İÇİNDE

“Ekonominin başına ‘sömürge valisi’ gibi yabancıları getirmekten bahseden de yine sizdiniz, sizin partinizdi.” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

Siz IMF kapılarında el açarken, IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu kapatarak ülkemize ekonomik bağımsızlığını kazandıran biz olduk. Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin yedi sülalesine yeter. Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık, ne yazık ki oturduğu koltuğun hakkını halen veremedi. Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart Sayın Özel’in ayarını bozdu, dengesini sarstı, oyundan giderek düşmeye başladı. Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da görecek. Daha yüzüne gülüp, yanında durup sırtından hançerleyen diğerlerini burada saymıyorum. Nereden bakarsan acınacak bir durum içinde açık söyleyeyim bunlara cevap vermek, bunların yüzlerindeki maskeyi düşürmek için vakit harcamak dahi söz israfıdır.

KOLTUK KAVGASI CHP’Yİ ÇÖKERTTİ

Erdoğan, CHP’nin içindeki kavga, ayak oyunu ve rekabetin zaten partiyi içten içe çökerttiğini, artık iyice ayyuka çıkan koltuk kavgasını “ CHP’nin kendi meselesidir.” diyerek dikkate almadıklarını söyledi. Bu çamurun, ülkenin ve milletin bekasını ilgilendiren konulara sıçramaya başladığında artık susma haklarının kalmadığını vurgulayan Erdoğan, “Eskiler derler ki ‘Arsıza yüz verme tepene çıkar, edepsize çok susma sabrını yorar, cahile çok vefalı olma bir pula satar, yol yordam bilmeyenle yola çıkma istikametin şaşar.’ Yine atalarımızın ‘Hadsize had bildirmenin kırk yetime kaftan giydirmekten daha evla olduğu.’ sözünü de unutmuyoruz. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Biz bu tür tartışmaların tarafı olmaktan hicap duyuyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, millete karşı sorumluluklarının gereği olarak bu söz düellosuna girmek mecburiyetinde kalmamaları durumunda, hepsini yok sayarak bu vakti ve enerjiyi daha hayırlı işlere sarf edeceklerini belirtti.

Birleştirici siyasetten ayrılmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet ne yaparsa yapsın kendilerinin ayrıştırıcı olmayacaklarının, ayrıştırıcı siyasete tevessül etmeyeceklerinin altını çizerek “Muhalefetin kışkırtmalarına gelmeyecek, sağduyudan, soğukkanlılıktan, birleştirici, uzlaştırıcı, yapıcı siyasetten ayrılmayacağız. Sırtımızı Hakk’a ve halkımıza yaslayacak, doğru bildiğimiz yolda sabırla, dirayetle ve kararlılıkla yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Terörü ezene kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu’daki otel yangınıyla ilgili yürütülen çalışmaları tüm safhalarıyla takip ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her fırsatta altını çizdiğimiz gibi bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz. Diğer yandan güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz. Sınırlarımız boyunca kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerinin başını ezene kadar durmayacağız. Bir diğer yanda hayat pahalılığının üstesinden gelmek için kararlı bir ekonomi programı uyguluyoruz.”

Karşımızda pişkin bir zihniyet var

Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını tüm kurumlarla adım adım inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Şu kritik dönemde Türkiye’nin kaçıracak tek bir fırsatı yoktur. Bunlarla beraber bir de kifayetsiz muhterislerin hiçbir edep ve ahlak sınırı tanımayan hezeyanları ile uğraşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Her türlü hırsızlığın, yolsuzluğun, arsızlığın, taciz olayının üstünü örtmeye kalkan pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Hatta sırf iktidara karşı olmak adına ülkenin ve milletin ne kadar yeminli düşmanı varsa hepsiyle asimetrik ilişkiler geliştiren, Türkiye’ye tamamen yabancılaşmış bir kafa yapısıyla muhatabız” ifadelerini kullandı.

Turizmde tüm tedbirleri alacağız

Erdoğan, TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm rakamlarının açıklandığını söyledi. “Buna göre 2024 yılında hedeflerimizin de ötesine geçtik. Turist sayısı 62,2 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu.” diyen Erdoğan, bu rakamlara, tüm zorluklara, krizlere ve belirsizliklere rağmen ulaşıldığını dile getirdi.

EKSİKLİK VARSA GİDERECEĞİZ

Erdoğan, turizmde çok daha iyi yerlerde olunacağını vurgulayarak, şunları söyledi: “Tabii bunun için öncelikle 78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya’daki facia gibi hepimizi derinden yaralayan trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa çözüme kavuşturacağız. Uygulamayla ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz. Türk ekonomisinin bacasız sanayisi olan turizm sektörünün başarısı için ortak akılla sorunlarımıza çözüm arayacağız.”

Turizmciye çağrı: Çürük elmaları temizleyin

Gözünü tamamen para hırsı bürümüş, kendi kazancından başka hiç bir şeyi düşünmeyen tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların, vatandaşların ve misafirlerin hayatını tehlikeye atmasına asla müsaade edemeyeceklerini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Elbette devlet bu konuda mesuliyetlerini yerine getirmekle mükelleftir fakat turizm sektörünün de üzerine düşenleri layıkıyla yapması şarttır. Resmi kurumlarımızla birlikte turizmcilerimiz de bu konuda daha fazla öne çıkmalı, sorumluluk almalı, kendi içlerindeki çürük elmaları temizlemelidir. Bolu’daki facianın son olmasını temin etmek hepimizin görevidir, hepimizin boynunun borcudur.”







