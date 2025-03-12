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Özel'den Yeni Şafak yazarına çirkin sözler

Özel'den Yeni Şafak yazarına çirkin sözler

04:0012/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

Suriye’de Beşar Esed’in halk devrimiyle düşmesini hazmedemeyen CHP lideri Özgür Özel, hıncını Yeni Şafak ve yazarı İsmail Kılıçarslan’dan çıkardı.

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Suriye’de Esed kalıntılarına yönelik operasyonları “Alevi katliamı” olarak tanımladı, Yeni Şafak’ı Sovyet yayın organı Pravda’ya benzetti, Kılıçarslan’a da çirkin sözlerle hakaret etti. Özel, “O Nusayri dediğin Arap Alevilerinin akrabaları 50 km ötede Hatay’da yaşıyor, gözyaşı döküyor alçak adam” şeklindeki sözleriyle Kılıçarslan’a çirkin sözler sarfetti. Meclis Genel Kurulunda da CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Alevi katliamı” diye tanımladığı Esed kalıntılarının Suriye'de başlattığı provokasyonu önemsizleştirerek İsmail Kılıçarslan'ı provokasyon yapmakla suçladı. CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko da Kılıçarslan'ı kınadığını söyledi.




#Özgür Özel
#İsmail Kılıçarslan
#CHP

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