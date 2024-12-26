Özel'in Hamas ile ilgili fikirleri değişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin'in yönetim merkezi Ramallah'a planladığı ziyaret İsrail hükümetine takıldı. Filistin'e ulaşmak için İsrail hükümetinden 'özel' izin alınması gerektiği, Özel'in Ramallah'a bu nedenle gidemediği öğrenildi. Özel, Binyamin Netanyahu iktidarda kaldığı müddetçe de İsrail'den bu yönde bir talepte bulunmayacak.

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİ ANLATTI

CHP lideri Özel'in, TBMM'de bir araya geldiği Filistinli Öğrenciler Birliği Başkanı Yusuf Barakat, Yeni Şafak'a konuştu. Barakat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Ramallah'ta bir araya gelmek istediğini anımsatarak, "Filistin'e girmek için İsrail hükümetinin izni gerekiyor. Genel Başkan bize, 'İsrail'de Netanyahu yönetimde kaldıkça bu izni almayacağını, insanlık suçu işleyen bir hükümetin izniyle Ramallah'a ayak basmayacağını' da söyledi" diye konuştu.

ANA GÜNDEM GAZZE OLACAK

Barakat, Mayıs 2025'te CHP'nin öncülüğünde İstanbul'da düzenlenecek olan Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’nda Gazze'nin ana gündem maddelerinden biri olacağını ifade ederek, "Genel Başkan, benim de Sosyal Enternasyonal'de konuşmamı istedi. 22 yaşında ailesinden şehitler veren bir Gazzeli olarak Sosyal Enternasyonal liderlerine Filistin’de İsrail'in yıllardır uyguladığı zulmü ve Gazze'deki soykırımı en iyi anlatacak isimlerden biri olduğumu söyledi. Kendisinin bu davetini kabul ettim" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

Barakat, Özel'in Hamas'a yönelik terör örgütü nitelendirmesinden de uzaklaştığını söyledi. 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın ardından Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları karşısında Özel'in Sosyalist Enternasyonal başta olmak üzere pek çok platformda Batı'nın İslam karşıtı ve ırkçı politikasını eleştirdiğini de belirtti.







