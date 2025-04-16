Özgür Özel ilan ettiği boykot günü eczanesini açık tutup satış yapmış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası vatandaşı önce sokağa çağırmış sonrasında ise yerli ve milli markaların boykot edilmesini istemişti. CHP lideri, 2 Nisan'da da alışveriş yapmama çağrısında bulunmuş, ekonomiyi baltalama çabasına girişmişti. Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, Özel'in 2 Nisan'daki boykotta kendisine ait eczaneyi kapatmayıp alışverişe devam ettiğini açıkladı. "Ben teyitli bir şekilde öğrendim." diyen Ünal, "Kendisi bile boykota uymazken, gençleri boykota iteliyor." diye konuştu.
İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk operasyonunda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığından alınan Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ve İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe gibi isimlerin arasında bulunduğu 50'den fazla kişi tutuklanmıştı.
Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı, karardan iktidarı sorumlu tutup, 'siyasi' olduğunu iddia etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısı yapıp, iktidara yakın olduğu iddiasıyla yerli ve milli markaların boykot edilmesini istedi.
Yaşananlara bir de 2 Nisan'da topyekün alışveriş yapmama kararı eklendi.
Özel'in Türk ekonomisini batırmaya yönelik çağrısı, CHP'nin beklemediği kadar ters tepti. Vatandaş, 2 Nisan günü alışverişte rekor kırarak esnafa sahip çıktı.
Özel'in çağrısının başlıca amacı, rüşvet ve yolsuzluk davasını perdelemekti.
Önce yerli ve milli markaları hedef koyan CHP lideri, ekonomiyi yavaşlatarak 'Bizimle değilsen batmalısın' mesajı verdi.
Özel millete 'boykot' çağrısı yaparken eczanesini açık tutup satış yapmış
Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, TVNET'te canlı yayınlanan Siyaseten programında oldukça konuşulacak bir iddiada bulundu.