Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan sanıktan savunma: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

"Olaya bir siyasi kalkan sağlanmaya çalışılıyor. Biz bugün itibarıyla hakimi reddedeceğiz. Hakim, hakimliğini bilecek ve bu davadan çekilecek. 7 Aralık'taki davaya, çok korumak istediği 'Devlet büyüklerime yapmış olduğu eleştiriden dolayı Öztürk Yılmaz'ı cezalandırıyorum' diyen o şahsın, devlet büyüklerinin tanık olarak dinlenmesini istiyoruz. Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar'ı tanık olarak dinlemek istiyoruz. Bunların bu olayla irtibatı nedir? Bu şahsa kim talimat vermiştir? Türkiye'de eğer bu davanın üzerine gidilmezse, bu siyasi bir davadır, yaralama olayı değildir. Eğer davayı kapatırlarsa, bu adliyenin önüne tarihte görülmemiş bir kamp kuracağım. Türkiye'de yargının bittiğini her dilde uluslararası topluma açıklayacağım"