Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan sanıktan savunma: Öldürmek isteseydim öldürürdüm

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26 ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 7 Aralık 2022'de kendisiyle görüşmek için parti genel merkezine geldiğini belirten Serhat Koçu tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan kaçtı. Öztürk Yılmaz, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Koçu, Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Koçu, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Sanıktan savunma: Öldürmek isteseydim öldürürdüm
Ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Serhat Koçu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 7 Aralık 2023'e erteledi.