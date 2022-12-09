Gündem Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmazı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
POLİTİKA

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı genel merkezdeki odasında bıçaklayan şüpheli Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmazı bıçaklayan şüpheli adliyeye sevk edildi
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan zanlı Serhat K, Ankara Adliyesine sevk edildi.

Yılmaz'a, partisinin genel merkezinde bıçakla saldıran Serhat K'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüphelinin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, önceki gün, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğramış ve Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan saldırgan, Bolu'da yakalanmıştı.

'KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM'

Serhat K. emniyetteki ifadesinde, devlet büyüklerine yönelik sözleri nedeniyle Öztürk'ü bıçakladığını ve kimseden talimat almadığını söyledi.


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