Gündem Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı
3. SAYFA

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı

Yenilik partisi Genel Başkanı Öztürk, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Öztürk hastaneye kaldırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı
Öztürk Yılmaz

Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

PARTİLİLER İHBAR ETTİ

Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

"KALÇASINDAN BIÇAK DARBELERİ ALDI"

A Haber muhabirinin aktardığına göre olay şöyle gelişti: "Yılmaz, çalışmalarına genel merkezde devam ediyordu. Sekreterinin yanında bir kişi vardı. O kişi Öztürk Yılmaz'ın yanına girdi, bir süre içeride kaldıktan sonra bağırışlar üzerine sekreter odaya girdi. Yılmaz, yerde bıçaklanmış şekilde bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağ kalçasından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şimdilik sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz." dedi.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
OYNAT 00:37
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı
TBMM'de bütçe görüşmelerinin ikinci gününde de tansiyon yükseldi. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ile arasında yumruklaşma oldu. Kavgada yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı.


İYİ Partili vekil hastanelik oldu: Meclis'teki kavgada Işık'ın yumruk attığı Örs'ün sol kaşı yarıldı
GÜNDEM
İYİ Partili vekil hastanelik oldu: Meclis'teki kavgada Işık'ın yumruk attığı Örs'ün sol kaşı yarıldı
İstanbulda akılalmaz olay

İstanbul'da akılalmaz olay

Çilingirle kapıyı açtırdı: Halasına kabusu yaşattı.
Sular 41 metreye ulaştı

Sular 41 metreye ulaştı

Köyler sular altında kalmaya başladı.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı

Bakanlık duyurdu: Kamuoyunun ortak beklentisi 7 bin 845 lira.

Dinleyeni en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.