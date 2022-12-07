Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı

Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

PARTİLİLER İHBAR ETTİ

Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

"KALÇASINDAN BIÇAK DARBELERİ ALDI"

A Haber muhabirinin aktardığına göre olay şöyle gelişti: "Yılmaz, çalışmalarına genel merkezde devam ediyordu. Sekreterinin yanında bir kişi vardı. O kişi Öztürk Yılmaz'ın yanına girdi, bir süre içeride kaldıktan sonra bağırışlar üzerine sekreter odaya girdi. Yılmaz, yerde bıçaklanmış şekilde bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağ kalçasından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şimdilik sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz." dedi.

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