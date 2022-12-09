Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'ı bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulgaristan ile ortak hedefimiz ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ortak basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak" dedi.