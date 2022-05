Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'ndan büyük başarı: Bilim fuarında dünya şampiyonluğu kazandılar Dünyanın en geniş kapsamlı uluslararası bilim ve fen fuarında The International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) her yıl 78 ülkeden yaklaşık 1800 lise öğrencisi toplamda 4 milyon USD ödül için bireysel araştırmalarla birbirleri arasında yarışıyor.

Abone Ol