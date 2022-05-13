Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları'ndan büyük başarı: Bilim fuarında dünya şampiyonluğu kazandılar

Dünyanın en geniş kapsamlı uluslararası bilim ve fen fuarında The International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF) her yıl 78 ülkeden yaklaşık 1800 lise öğrencisi toplamda 4 milyon USD ödül için bireysel araştırmalarla birbirleri arasında yarışıyor.

PAKİSTAN'DAN 6 ÖĞRENCİ

Bu sene Pakistan' dan toplam 6 öğrenci, uluslararası final aşaması için Amerika’nın Atlanta şehrinde finallere katılma hakkı kazandı. Pak-Türk Maarif Uluslararası Okulları adına, Karachi Gulsha-e Iqbal Kız Lisesinden 12. Sınıf öğrencilerinden Talia Kulsoom ve Umre Kulsuum ayrıca kimya öğretmeni Hira Bashir, ‘’Vegan Leather Obtained from Cedrus Deodara’’ isimli projeleriyle kimya alanında finale kalarak Pakistan’ı temsil etme hakkı kazandılar. Öğrenciler Cedrus Deodara (Himalaya sediri) ağaç türünden doğaya zararı bulunmayan deri üretmeyi başardı.

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DÜNYA BİRİNCİLİĞİ KAZANDILAR

Öğrencileri okullarını temsilen katıldıkları yarışmada, önce Karaçi bölgesinde derece alarak finalist olarak Lahor' da yapılan ülke finallerine katıldı. Ardından aldıkları ülke derecesi ile de Pakistan’ı temsil etmek için Atlanta-ABD’deki uluslararası finallere katılmaya hak kazandılar ve 13 Mayıs tarihinde düzenlenen ödül töreninde (Pakistan Saati) fizik alanında dünya birinciliğini kazandılar.