Maarif Okulları Pakistan'da başarıya doymuyor

Dünyanın en büyük bilim fuarı ISEF’te PAK-TÜRK Maarifli iki öğrenci Ülke birincisi olarak Amerika’daki finallere kaldı.

Dünyanın altı kıtası, 49 ülkesinde 427 eğitim kurumuyla Türkiye’nin uluslararası alandaki eğitim kurumu olan Türkiye Maarif Vakfının Okulları, uluslararası bilim, sanat ve kültür yarışmalarında ülke birincileri çıkarmaya devam ediyor.

Daha önce Moritanya, Sudan, Demokratik Kongo ve Pakistan’da ülke birincileri çıkarken, Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından altı öğrencinin projesi ülke birinciliği elde etti. Her yıl 78 ülkeden yaklaşık 1800 lise öğrencisinin, toplamda 4 milyon dolar ödül için bireysel araştırmalarla yarıştığı The International Science and Engineering Fair’de (Intel Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı) Pak-Türk Maarif öğrencileri, ABD’de düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanarak bu ülkeye gitti.

HİMALAYA SEDİRİNDEN, DOĞAYA ZARARSIZ DERİ ÜRETTİ

Pak-Türk Maarif Uluslararası Okullarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaçi Gulshan-e Iqbal Kız Lisesinden 12. Sınıf öğrencilerinden Talia Gülsüm ve Umre Gülsüm, Kimya öğretmenleri, Hira Beşir rehberliğinde HimAlaya sediri ağacından doğaya zararı vermeyen deri üretmeyi başardı.

LAHAR PAK-TÜRK MAARİF ÖĞRENCİSİ, PAKİSTAN BİRİNCİSİ

Proje ilk önce Karaçi'de finalist olarak Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen ülke finaline katıldı. Ardından aldıkları ülke derecesi ile de Pakistan'ı temsil etmek için ABD'nin Atlanta kentindeki uluslararası finallere katılmaya hak kazandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Pak-Türk Maarif Karaçi Gulshan-e Iqbal Kız Lisesi öğrencilerinin projesi finale çıktı.

Türkiye Maarif Vakfı Okullarıyla, 49 ülkede 427 eğitim kurumu, 44 yurdu ve 50 bin öğrencisi ile Türkçe bilen, alanında başarılı, mezuniyet sonrası yüksek öğrenim için Türkiye üniversitelerini tercih eden, Türkiye dostu gençler yetişiyor.

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DÜNYA Türkiye Maarif Vakfı öğrencisi Pakistan ikincisi oldu