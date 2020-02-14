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POLİTİKA

Pakistan Başbakanı Han'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Pakistan'da temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır" dedi. Pakistan Başbakanı Han yaptığı açıklamada ise, "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ​Pakistan Başbakanı İmran Han.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ​Pakistan Başbakanı İmran Han.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

2023 yılına kadar Pakistan ile ticari hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız. 13 anlaşmanın imzalanmış olması önemli. Pakistan ve Afganistan ilişkilerinin geliştirilmesi için elinden geleni yapacaktır. Türkiye, Keşmir halkının yanındadır. Pakistan'ın bölgedeki büyük fedakarlıklarını dile getirmeliyim..

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamaları:

Pakistan Başbakanı Han yaptığı açıklamada "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Han, "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır" dedi.

Han, "Erdoğan, iktidara geldiğinden beri Pakistan-Türkiye ilişkisi daha iyi oldu. Sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz." dedi.

Detaylar geliyor...
Erdoğana Keşmir teşekkürü

Erdoğan'a 'Keşmir' teşekkürü

Erdoğan ile Han ortak basın toplantısı düzenledi.
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