Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan 14'üncü kargo uçağı da havalandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Pakistan'a iletilmek üzere valilikler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan yardım malzemeleri, TSK'nın A400M tipi askeri kargo uçağı ile Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan gönderildi. MSB'nin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi.

17 İYİLİK TRENİ, 14 UÇAK GÖNDERİLDİ

AFAD'dan yapılan bilgilendirmeye göre; Pakistan için başlatılan yardım kampanyası kapsamında, hava yolu ile 14 uçak, demir yolu ile 17 'iyilik treni' dolusu insani yardım malzemesi gönderildi. AFAD koordinasyonunda bugüne kadar toplam; 25 bin 812 adet aile tipi çadır, 409 bin 125 gıda kolisi ve temizlik malzemesi, 48 bin 575 sıcak yemek, 38 bin 796 battaniye, yatak, yastık, 6 bin 58 birim mutfak seti, 39 bin 329 birim giyim malzemesi ve halı, 2 milyon 235 bin 168 birim tıbbi malzeme, iki mobil sağlık ünitesi ve kampı, 50 motorlu bot afet bölgesine gönderildi.

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Yardım malzemelerinin bölgede dağıtımını koordine etmek, çadırkentlerin kurulmasında yardımcı olmak üzere 12 AFAD personeli, üç kişilik sağlık ekibi ve sekiz sivil toplum kuruluşu görevlisi olmak üzere toplamda 23 kişi Pakistan'da görev yapıyor.

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