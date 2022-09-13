Hayat Yalovadan Pakistana insani yardım malzemesi gönderildi
AKTÜEL

Yalova’dan Pakistan’a insani yardım malzemesi gönderildi

Pakistan’da yaşanan sel felaketi nedeniyle Yalova’dan 1 tır dolu insani yardım malzemesi düzenlenen törenle afet bölgesine uğurlandı.

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Haber Merkezi İHA
Yalova’dan Pakistan’a insani yardım malzemesi gönderildi
Yalova'dan yola çıkan tır

Yalova Valiliği tarafından hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi sel felaketine uğrayan Pakistan’a gönderildi. Dualar eşliğinde afet bölgesine uğurlanan tırda bin 477 koli gıda ve temizlik malzemesi bulunuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Muhammet Edib Özyılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Pakistan için yardım malzemesi topladıklarını belirterek şöyle konuştu:
“Sayın Valimizin önderliğinde AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma İl Müdürlüğü olarak vakfımızla birlikte çalışmalarımızı yürüttük. İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarından da aldığımız destek neticesinde Yalova’mızdan gıda ve temizlik malzemeleri olarak bin 477 kolimizi Pakistan’a uğurlamış olduk. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve dünyadaki coğrafyamızı afetler ve musibetlerden korusun.”
Afet bölgesine gönderilen tırın uğurlama törenine Vali Muammer Erol ve kurum müdürleri de katıldı.

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