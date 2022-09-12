Gündem Osmaniyeden Pakistandaki sel bölgesine iki yardım tırı gönderildi
OSMANİYE

Osmaniye'den Pakistan'daki sel bölgesine iki yardım tırı gönderildi

Osmaniye Valiliği koordinesinde hazırlanan 35 ton gıda ve yaşam malzemesi taşıyan iki yardım tırı, Pakistan'da sel bölgesindekilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

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Haber Merkezi AA
Osmaniyeden Pakistandaki sel bölgesine iki yardım tırı gönderildi
Hayırseverlerin desteğiyle toplanan 2 bin koli gıda, 400 koli temizlik malzemesinin yüklendiği yardım tırları.

Vali Erdinç Yılmaz, valilik binası önünde düzenlenen uğurlama töreninde, sel felaketinden etkilenen dost ve kardeş ülke Pakistan'a, Osmaniye'den iki tır dolusu gıda ve yaşam malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Pakistan'ın çok büyük bir felaket yaşadığını belirten Yılmaz, "Çok sayıda insan hayatını kaybetti, 20 milyon insan etkilendi. Bu sıkıntılı günlerinde Pakistan'a destek çalışmaları kapsamında 2 yardım tırını uğurluyoruz. Devletimiz, her zaman yardıma ihtiyaç duyanların yanında olacaktır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım tırları uğurlandı.

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