​Cansuyu Derneği ​Türkiye’nin 81 ilinde yardım faaliyetlerini sürdürüyor

“Sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır” sloganına uygun şekilde faaliyetlerini sürdüren Cansuyu Derneği yurt içindeki yardımlarını yoğunlaştırdı. Türkiye’nin 81 ilindeki gönüllüleri ve temsilcilikleri aracılığıyla yetimlere, kimsesizlere, eğitim yardımına ihtiyacı olan öğrencilere, zor durumda olan vatandaşlara ve muhtaçlara ulaşan dernek, hayırseverlerin emanetlerini gerçek sahiplerine ulaştırıyor.

Nüfusun yoğun olduğu bölgelerden 81 ilin en ücra köşelerine kadar, kendilerine gelen müracaatların değerlendirilmesi sonucunda yardımlarını ulaştıran dernek, zor durumda kalan vatandaşlara umut oluyor. Yurt genelinde tüm ekiplerini sahaya gönderen Cansuyu, acil insani yardımları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

İçerisinde bir ailenin bir aylık yiyecek ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan içerisinde temel yiyecek malzemeleri olan gıda paketleri ve gıda yardımları, giyim yardımları, barınma yardımları gibi 24 farklı alandaki yardımlarını mağdur ve muhtaç ailelere ulaştıran dernek, insanların yüzünde tebessüm oluşmasına vesile oluyor.

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Gerçekleştirilen yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Polat, Türkiye’nin en ücra bölgelerindeki vatandaşlara kadar hayırseverlerin emanetlerini sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, “Cansuyu Derneği olarak tüm dünyayı etkisi alan pandemi sürecinin başlamasından bu yana son üç yıldır yurt içi yardımlarımızı artırdık. Yardımlarımızın neredeyse üçte ikisini yurt içinde dağıtıyor, üçte birini yurt dışına gönderiyoruz. Bu senede Türkiye’nin 81 ilinde zor durumda olan vatandaşlara yardımlarımızı ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Temsilcilerimiz ve gönüllülerimizle beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Genel Merkezimizin koordinesinde, gelen müracaatları ilgili komisyonlarımızın hassasiyetle incelemesi neticesinde, 81 ilin en ücra köşesinde bizi bekleyen vatandaşlarımıza ulaşarak bağışçılarımızın emanetlerini teslim ediyoruz. Bugün şehirlerimizde şahsi olarak aramakla bulamayacağımız nice olaylara tanık oluyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle ulaşılacak çok insan, sarılacak çok yara, alınacak çok dualar var.” ifadelerini kullandı.