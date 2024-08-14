Pakistan’ı ayağa kaldırma: Ekonomik ve Ticari Fırsatlar

Dr. Imtiaz Ahmad / Pakistan Maliye Bakanlığı Ekonomi Danışmanı





Pakistan, barışçıl bir toplum kurmaya, elverişli bir iş ortamınını beslemeye, yabancı yatırımı teşvik etmeye ve müreffeh bir geleceği güvence altına almak için kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye olan bağlılığını yineleyerek 77. Bağımsızlık Gününü kutluyor.

Daha da çekici hale gelen bir merkez

Pakistan, stratejik bir coğrafi konum, bol doğal kaynaklar, insan kaynakları ve canlı bir ekonominin kendine özgü bir kombinasyonunu sunan, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için giderek daha çekici hale gelen bir merkez olarak tanınmaktadır. Oldukça büyük ve genişleyen bir tüketici pazarı, büyüyen genç kitlesi, vasıflı iş gücü ve ileriye dönük ekonomik gündemiyle Pakistan, büyüme potansiyelini açığa çıkaracak ve bilgiye dayalı bir ekonomiye geçiş yapacak konumdadır. Pakistan’ın 77. Bağımsızlık Gününde millet, herkes için refah ve eşit fırsatlar arayışına sarsılmaz bir bağlılık göstermektedir.

Ortalama % 5’lik bir büyüme

Pakistan, 240 milyondan fazla nüfusuyla önemli ve genç bir tüketici pazarını temsil ediyor. Ülke, son elli yılda ortalama %4-5’lik bir GSYİH büyüme oranını korudu. Kentleşme dikkate değer bir trend olmuştur; bu değişim, orta sınıfın yükselişi ve artan kentleşme nedeniyle tüketim malları, perakende ve hizmet sektörleri için önemli fırsatlar yaratmıştır. Coğrafi olarak Pakistan, Güney Asya, Orta Asya ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan önemli bir bağlantı görevi görmektedir.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

Çin›in Kuşak ve Yol Girişimi’nin ayrılmaz bir parçası olan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC), Pakistan’ın bağlantı ve altyapısını daha da geliştirerek 3 milyardan fazla kişiden oluşan bir pazara erişimi kolaylaştırdı. Bu stratejik konumlandırma, yatırımcıların bölgesel ticaret ve lojistik ağlarına verimli bir şekilde erişmelerini sağlar.

Çeşitli yatırım imkanları

Pakistan, çeşitli sektörleri kapsayan çok çeşitli yatırım imkanları sunmaktadır. Tarım ürünlerinin önde gelen bir küresel üreticisi olarak, tarım işletmeciliği, gıda işleme ve katma değerli tarım alanlarında yatırım fırsatları sunmaktadır. Ayrıca, tekstildeki güçlü mirasından yararlanan Pakistan, önemli bir tekstil ürünleri ihracatçısı olarak hizmet vermekte ve tekstil üretimi ve ihracatına yönelik yatırım potansiyeli yaratmaktadır.

İnsan kaynağı zenginliği

Pakistan, önemli insan kaynağı tabanıyla, vasıflı işgücü ve rekabetçi maliyet yapısıyla desteklenen bilgi teknolojisinde hızlı bir büyüme yaşıyor ve bu da ülkeyi yazılım geliştirme, BT hizmetleri ve yeni kurulan şirketler için gelişmekte olan bir merkez haline getiriyor. Ayrıca enerjiye olan talebi arttıkça Pakistan güneş, rüzgar, nükleer ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vererek cazip yatırım fırsatları sunuyor. Son olarak, kentleşme ve altyapı gelişiminin teşvik etmesiyle gelişen inşaat ve emlak sektörü, oldukça karlı bir yatırım getirisi sunuyor.

Maliyet açısından rekabet avantajı

Yıllar geçtikçe Pakistan, altyapısını geliştirmek için önemli miktarda kaynak yatırımı yaptı ve bu da ülkenin iş ortamında kayda değer bir dönüşüme yol açtı. CPEC gibi projeler, yolların, limanların ve enerji tesislerinin inşası yoluyla lojistikte iyileşme, işletme maliyetlerinde azalma ve daha verimli bir ulaşım ağıyla sonuçlandı. Bu önemli altyapı gelişimi, endüstriyel büyümeyi destekleyecek ve daha sorunsuz ticaret ve ulaşım operasyonlarını kolaylaştıracak fırsatlar yarattı. Ayrıca Pakistan, diğer bölgesel ve küresel pazarlarla karşılaştırıldığında maliyet açısından rekabet avantajı sunan önemli, genç ve eğitimli bir işgücünden yararlanmaktadır. Mesleki eğitim ve öğretimin merkezileştirilmesine odaklanan son hükümet girişimlerinin, işgücünün beceri yelpazesini daha da geliştirerek, bunu çeşitli sektörlerin gelişen ihtiyaçlarına uygun hale getirmesi bekleniyor.

Ticaret dostu bir ortam

Pakistan Hükümeti ticaret dostu bir ortam geliştirme konusunda kararlıdır. Ülkenin politikaları, ekonomiyi liberalleştirmek, özelleştirmeyi teşvik etmek ve idari engelleri en aza indirmek için stratejik olarak tasarlanmıştır. Mali alanı genişletmek ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak için ülkenin odak noktası etkili gelir seferberliğidir. Bu çabanın merkezinde vergi tabanının genişletilmesi ve vergi sisteminin dijitalleşme yoluyla modernleştirilmesi, böylece Federal Gelir Kurulunun (FBR) çağdaş dijital vergi yönetimi yetenekleriyle donatılması yer alıyor. Benzer şekilde, makroekonomik istikrarın sorunsuz iş operasyonlarını kolaylaştırmadaki kritik rolünün bilincinde olan Pakistan Hükümeti, kemer sıkma stratejilerinin uygulanmasıyla birlikte ihtiyatlı talep yönetimi politikalarını aktif olarak izliyor. Bu politikalar, mali disiplini sürdürmek ve uzun vadeli ekonomik dayanıklılığı sağlamak gibi ikili hedeflere ulaşmayı amaçlıyordu. Eş zamanlı olarak hükümet, özel işletmeler için rekabetçi bir ortam yaratması beklenen devlet mülkiyetindeki işletmelerin (KİT’ler) özelleştirilmesiyle aktif olarak ilgilenmektedir.

KOBİ’lere destek

Hükümetin gençler için fırsatları genişletmeye yönelik girişimlerinin ve bu gelişmelerin iş yatırımı için artan bir talep yaratması bekleniyor. Ayrıca, işletmelerin yabancı teknolojiye ve girdilere daha özgür bir şekilde erişmesini sağlayacak bir tarife indirimi politikası da hazırlanıyor. Pakistan’ın mali piyasaları güçlüdür; iç pazardaki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) destek çıkmakta ve yurtdışındaki Pakistanlılar için para gönderimi ve havale yapma kolaylığı sağlamaktadır. İşletmeler için daha elverişli bir ortam oluşturmak amacıyla, düzenleme süreçlerini kolaylaştırmak ve hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için fırsatlar yaratmak için bir Özel Yatırım Kolaylaştırma Konseyi kurulmuştur.

Eğitilebilen, ucuz iş gücü

Mevcut ekonomik manzara, Pakistan’ı özellikle orta teknolojili imalat alanında yatırım için cazip bir fırsat olarak sunuyor. Pakistan, kendisine benzer insan sermayesi seviyelerine sahip ülkeleri geride bırakarak, işgücünde maliyet açısından rekabet avantajı sunuyor. Nispeten düşük imalat ücretleri ile ülke emek yoğun üretime elverişlidir. Bu avantajı güçlendiren şey, ülkenin kolaylıkla bulunabilen ve eğitilebilen bir iş gücü sağlayan oldukça büyük ve genç nüfusudur. Ayrıca Pakistan’ın stratejik coğrafi konumu yatırım açısından ülkenin çekiciliğini artırıyor.

Özel Ekonomik Bölgeler

Pakistan, operasyonel Özel Ekonomik Bölgeleri aracılığıyla, bölgesel ticaret ve üretim için en uygun koşulları teşvik etmek amacıyla dış ölçek ekonomilerinden yararlanarak işletmelere benzersiz bir birleşme ve toplanma fırsatı sunmuştur. Pakistan’ın ticaret politikaları, yeni Serbest Ticaret Anlaşmalarına girme arayışı ve doğrudan yabancı yatırımı çekme çabalarıyla birlikte, küresel pazarda ihracat rekabet gücünü artırmaya yöneliktir. Özellikle Pakistan’ın önemli bir iç pazara sahip olması, işletmelere küresel pazarlara daha az bağımlı olarak bağımsız büyüme fırsatı sunuyor.

Zengin doğal kaynaklar

Pakistan, önemli miktarda kömür, doğal gaz, değerli taş, bakır, tuz, mineral ve altın rezervlerine sahip, doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke olarak tanınmaktadır. Thar kömür rezervleri, yaklaşık 175 milyar ton kömür barındırdığı tahmin edilen ve tahmini 300 yıl boyunca 100.000 MW elektrik üretme potansiyeline sahip olan dünyanın en büyük kömür rezervlerinden biridir. Ayrıca Belucistan’ın Reko Diq ve Saindak projeleri, tahmini değeri yüz milyarlarca dolar olan önemli bakır ve altın rezervlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dünyanın en büyük ve en eski tuz madenlerinden biri olan Khewra Tuz Madeni, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Pakistan aynı zamanda gelişen ekonomisi için gerekli kaynaklar olan kayda değer petrol, demir ve alüminyum rezervlerine de sahiptir.

Üç temel ilke: birlik, inanç ve disiplin