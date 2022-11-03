Yazar ve oyuncu Pelin Batu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

HDP'nin kadın meselesinde çok önemli bir rol üstlendiğini belirten Batu, "Parlemantomuza bakınca yeterince kadın olmadığından şikayet ediyoruz ya HDP olmasaydı daha az kadın olurdu. O nedenle HDP'nin kadın meselesindeki tutumunu önemsiyorum." dedi.

"HDP İL BAŞKANLIĞINDAN KAÇIRILAN KADINLAR HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

"HDP il başkanlığından daha kaçırılan kadınlar hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu sorulan Batu, "Özellikle bunun kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. O insanlara oralarda iş, eğitim ve birey olma hakkı verilse onların da bu kadar rahat kaçırılamayacağını düşünüyorum. Kaçırılamayacağını ve kaçmayacağını düşünüyorum. Bölgede bir refah olsa, normalleşme olsa zaten bunlar durdurulacak." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:10 Pelin Batu Diyarbakır'daki evlat nöbetini inandırıcı bulmadı: O çocukların gerçekten kaçırılıp kaçırılmadığını bilmiyorum Oyuncu ve yazar Pelin Batu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret edip etmediğine ilişkin soruya 'Ben artık neye inanıp inanmayacağımı bilmiyorum. O ailelerin çocuklarının gerçekten kaçırılıp kaçırılmadığını bilmiyorum. Onlar kaçtı mı kaçırıldı gerçekten emin değilim.' şeklinde yanıt verdi.





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EVLAT NÖBETİNİ GERÇEKÇİ BULMADI

HDP'yi suçlayarak bir yere varılmayacağını savunan Batu, "Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerini ziyarete gittiniz mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Şu anda bana göre bir dezenformasyon ve gerçek ötesi çağda yaşıyoruz. Ben artık neye inanıp inanmayacağımı bilmiyorum. O ailelerin çocuklarının gerçekten kaçırılıp kaçırılmadığını bilmiyorum. Onlar kaçtı mı kaçırıldı gerçekten emin değilim. Twitter üzerinden haberleri takip ediyorum ve galeyana gelmek istemiyorum."

GÜNDEM "HDP'ye oy vermem" diyen Pelin Batu: Demirtaş serbest kalmalı