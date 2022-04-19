Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu şehit oldu

MSB: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. FOTOĞRAF 13 Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gündeminde aynı sorular var? Bayram ikramiyesi belli oldu mu? Bayram ikramiyesi kaç para olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman belli olacak, hesaplara kaç para yatacak? Kimler bayram ikramiyesi alabilir? Bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? <br> BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ PARA OLACAK?<br><br>Milyonlarca emekli geçtiğimiz yıl 1100 lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl kaç para olacağını merak ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede de artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler beklenirken; Bayram ikramiyesi zammı için de 4 formül ön plana çıktı: FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.<br><br>2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek. FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak. FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oranın da ikramiye artışına uygulanabileceği öngörüldü. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak. FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda da asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak ve Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.<br><br>Bankaların verdiği promosyon da emekli maaşına göre belirlenecek. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödenecek. BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK<br><br>Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, senede iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde veriliyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs olacağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak. KİM KAÇ PARA İKRAMİYE ALACAK?<br><br>Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler geçtiğimiz 2.200 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu oran yüzde 75. Yani 825+825 TL olmak üzere 1.650 TL ödeme aldılar.<br><br>Bu yıl bayram ikramiyesi için yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler aynı oranda artacak. BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?<br><br>SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerde bayram ikramiyelerinin yükseltileceği yönünde ciddi bir beklenti oluşturduğuna dikkati çekerek, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiye artışıyla ilgili telefon ve mesaj aldıklarını bildirdi. Ortaya çıkan yüksek beklentinin hayat kırıklığına dönüşmemesi gerektiğini ifade eden Ergün, \"Emeklilerimiz, bayram öncesi çarşıda pazarda, torbasını ve filesini doldurmak istiyor. Çocuklarına, torunlarına mahcup olmamak istiyor. İhtiyacını alabildiği bir bayram geçirmek istiyor. Bayram ikramiyesi bunun için önemli bir fırsattır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz ömürlerini bu ülkenin imar ve inşasına harcayan, bu ülkenin annesi ve babası olan emeklilerimizin yüzünü güldürecek bir rakamı, bayram müjdesi olarak açıklamasıdır. Milyonlarca emeklimiz bu müjdeyi beklemektedir.\" dedi. Bayram ikramiyesi için geri sayım başladı Bayram ikramiyesi için geri sayım başladı: Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. 'Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Bayram ikramiyesi müjdesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuş ve ödenecek ücret 1.000 TL olarak açıklanmıştı. eçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak revize edilen bayram ikramiyesi bu yıl kaç para olacak? 2022'de bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Ayrıntılar haberimizde... {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2063397'); PID2.render('pid#comment-count-2063397'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder GÜNDEM Erzurum'a şehit ateşi düştü