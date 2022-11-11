Pervin Buldan'dan Meral Akşener'e sert sözler: Kürt düşmanısın

HDP'li Pervin Buldan, AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesini ‘kumpanya’ olarak nitelendirilen Meral Akşener'e sert sözlerle cevap verdi. Buldan, "6’lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'nin başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaret etmesini ‘kumpanya’ olarak nitelendirilmişti. Akşener'in bu açıklamasının ardından HDP'li Pervin Buldan'dan sert cevap geldi.

BULDAN'DAN AKŞENER'E SERT SÖZLER

Akşener'e seslenerek Kürt düşmanlığı yaptığını ifade eden Buldan şunları söyledi:

REKLAM

"6’lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. 6’lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yağmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP’liler kumpanya bilmezler.

"ŞUNU İYİ BİLSİNLER KAYBEDECEKLER"

HDP’lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP’liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan 28 Şubat’tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler."