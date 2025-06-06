Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Peş peşe bayram temasları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli başta olmak birçok siyasiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Peş peşe bayram temasları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli başta olmak birçok siyasiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

10:356/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli başta olmak birçok siyasiyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli başta olmak birçok siyasiyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Alınan bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.


Ersin Tatar için bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kurban Bayramı'nı tebrik etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Kurban Bayramı
#Devlet Bahçeli
#tebrik
#MHP Genel Başkanı
#Cumhurbaşkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Kargolar bayramda 4 gün kapalı mı, açık mı?