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PKK yöneticilerinden Helin Ümit'ten Merdan Yanardağ'a destek: Haksız yere gözaltında tutuluyor

Bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması gerektiğini söylemesinin ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'a PKK'dan bir destek daha geldi PKK elebaşlarından Helin Ümit, örgüt medyasına yaptığı açıklamada, "Ona (Öcalan'a) dönük bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğun siyasi amaçlarını afişe etti. Ne oldu, yaklaşık bir aydır haksız yere gözaltında, tutuklu bulunuyor." dedi.

10:05 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK yöneticilerinden Helin Ümit, cezaevindeki Merdan Yanardağ'ın haksız yere tutuklu olduğunu söyledi.

Terör örgütü PKK yöneticilerinden Helin Ümit, cezaevindeki Merdan Yanardağ'ın haksız yere tutuklu olduğunu söyledi.

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Bebek katilini 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek şunları söylemişti:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"


PKK elebaşı Öcalan'ı öven açıklamaları nedeniyle hakkında
"suçu ve suçluyu övme"
ile
"terör örgütü propagandası yapmak"
suçlarından resen soruşturma başlatılan Yanardağ tutuklu yargılanırken örgütün elebaşlarından Helin Ümit, Yanardağ'a destek açıklamaları yaptı.

Yanardağ'a PKK'dan bir destek daha geldi

Örgüt medyasına konuşan PKK elebaşı Helin Ümit, Yanardağ'ın haksız yere tutuklu olduğunu savundu. PKK'lı terörist şunları söyledi:

"Merdan Yanardağ örneğini herkes takip ediyor. İbretle takip ediyor. Söylediği bir hakikat. İmralı'da gerçeklik var değil mi? Ona dönük bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğun siyasi amaçlarını afişe etti. Ne oldu yaklaşık bir aydır haksız yere gözaltında, tutuklu bulunuyor. Fakat bunun bir nedeni de Merdan Yanardağ'ın tek bırakılması."


#Helin Ümit
#PKK
#Merdan Yanardağ
#Tele 1
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