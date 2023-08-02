PKK yöneticilerinden Helin Ümit'ten Merdan Yanardağ'a destek: Haksız yere gözaltında tutuluyor

"Merdan Yanardağ örneğini herkes takip ediyor. İbretle takip ediyor. Söylediği bir hakikat. İmralı'da gerçeklik var değil mi? Ona dönük bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğun siyasi amaçlarını afişe etti. Ne oldu yaklaşık bir aydır haksız yere gözaltında, tutuklu bulunuyor. Fakat bunun bir nedeni de Merdan Yanardağ'ın tek bırakılması."