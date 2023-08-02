PKK yöneticilerinden Helin Ümit'ten Merdan Yanardağ'a destek: Haksız yere gözaltında tutuluyor

Terör örgütü PKK yöneticilerinden Helin Ümit, cezaevindeki Merdan Yanardağ'ın haksız yere tutuklu olduğunu söyledi.
Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Bebek katilini 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek şunları söylemişti:
Yanardağ'a PKK'dan bir destek daha geldi
Örgüt medyasına konuşan PKK elebaşı Helin Ümit, Yanardağ'ın haksız yere tutuklu olduğunu savundu. PKK'lı terörist şunları söyledi: