CHP heyeti PKK elebaşı Öcalan'a övgü dolu sözleri nedeniyle cezaevine giren Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"