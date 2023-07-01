CHP heyeti PKK elebaşı Öcalan'a övgü dolu sözleri nedeniyle cezaevine giren Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Merdan Yanardağ'a destek ziyaretinde bulundu.
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Bebek katilini 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları söylemişti:
CHP'den destek ziyareti
Yanardağ, Öcalan'a övgü dolu sözleri nedeniyle tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken CHP'den tam destek aldı. CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen bir heyet, bugün Yanardağ'a destek ziyaretinde bulundu.
Görüşmenin ardından açıklamada bulunan CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz Öcalan'dan övgüyle söz eden Yanardağ'ın haksız yere yargılandığını söyledi.
Enis Berberoğlu: Yanardağ'ın kendisine ve kanalına haksız yere saldırıldı
CHP hukuki süreci yakından takip edecek
CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirildiklerinin altını çizen Evrim Karakoz ise Yanardağ'ın konuşmasının montajlandığını ileri sürdü. Karakoz, CHP'nin hukuki süreci yakından takip edeceğini söyledi.