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CHP heyeti PKK elebaşı Öcalan'a övgü dolu sözleri nedeniyle cezaevine giren Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen bir heyet, PKK elebaşı Öcalan'a övgü dolu sözleri nedeniyle cezaevine giren Merdan Yanardağ'a destek ziyaretinde bulundu. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan CHP'li Enis Berberoğlu, Yanardağ'ın haksız yere tutuklandığını savunarak yarın da bir heyetin ziyarete geleceğini söyledi. Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ise CHP'nin hukuki süreci yakından takip edeceğini açıkladı.

12:48 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Merdan Yanardağ'a destek ziyaretinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Merdan Yanardağ'a destek ziyaretinde bulundu.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer vermişti. Bebek katilini 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları söylemişti:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"

CHP'den destek ziyareti

Yanardağ, Öcalan'a övgü dolu sözleri nedeniyle tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken CHP'den tam destek aldı. CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen bir heyet, bugün Yanardağ'a destek ziyaretinde bulundu.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan CHP İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Aydın Milletvekili Evrim Karakoz Öcalan'dan övgüyle söz eden Yanardağ'ın haksız yere yargılandığını söyledi.

Enis Berberoğlu: Yanardağ'ın kendisine ve kanalına haksız yere saldırıldı

Enis Berberoğlu
, "Boyun eğmeyeceğiz. Baskılara direneceğiz. Bu bir oyun. Merdan Yanardağ'ın kendisine, kanalına haksız yere saldırıldı." a
çıklamasında bulundu.
Berberoğlu, yarın da bir heyetin Yanardağ'ı ziyaret edeceğini ifade ederek
"Her gün elimizden geleni yapacağız"
dedi.

CHP hukuki süreci yakından takip edecek

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirildiklerinin altını çizen Evrim Karakoz ise Yanardağ'ın konuşmasının montajlandığını ileri sürdü. Karakoz, CHP'nin hukuki süreci yakından takip edeceğini söyledi.


Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci gününde ilk ziyaretini Alparslan Türkeş'in mezarına gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli, yerel seçimlerin önemine vurgu yaparak, ''Siyasi istikrar, merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetiminde bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir” dedi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ve 'serbest bırakın' çağrısı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ’a ilişkin soruya ise Bahçeli, “Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestliği olmaz” şeklinde cevap verdi.


#Merdan Yanardağ
#CHP
#Enis Berberoğlu
34 dakika önce
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