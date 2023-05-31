PKK'da çözülme devam ediyor: İki terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu iki terörist teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Yapılan yazılı açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olanlardan birinin ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğu belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısı ise 42'ye yükseldi.