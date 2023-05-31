İki terörist teslim oldu: Bir anne daha evladına kavuştu

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimden bozgunla ayrılması sonrası 'özgürlük' hayalleri suya düşen terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Açıklamasında partisine sert sözlerle yüklenen Demirtaş'a HDP'li Murat Sarısaç tepki gösterdi. Demirtaş'ın kendisini halktan ve partiden üstte gördüğünü söyleyen Sarısaç, "Özeleştirinin yanından geçmeyip, eleştiri olarak da ‘seçim kampanyası’nı esas alıp kenara çekilmesi, niye çözüldüğümüzün en büyük sebebini ortaya koyuyor." dedi.