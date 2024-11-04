PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanık ifade verdi: Ailemi öldürmekle tehdit ettiler

Mütalaayı kabul etmediğini öne süren M.H.E.H, "

Örgüt üyeleri talimatlarını yapmamam halinde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Ben herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi anlattım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.