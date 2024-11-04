PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanık ifade verdi: Ailemi öldürmekle tehdit ettiler

Adana'da terör örgütü PKK/YPG'den orman yangını çıkarmak için talimat aldığı ifade edilen şahsın yargılanasına devam edildi. Savcı tarafından hazırlanan mütalaada şahsın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi istendi. Mütalaayı kabul etmeyen şahıs, "Örgüt üyeleri talimatlarını yapmamam halinde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Ben herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi anlattım." dedi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Suriyeli M.H.E.H. ve avukatı katıldı.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi
"Ailemi öldürmekle tehdit ettiler"
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.H.E.H. emniyette ayrıntılı ifade verdiğini ve bu beyanlarının geçerli olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için sanığa süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli M.H.E.H. Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince operasyonla gözaltına alınmıştı.
Zanlı M.H.E.H, götürüldüğü Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanmıştı.