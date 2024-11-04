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PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanık ifade verdi: Ailemi öldürmekle tehdit ettiler

PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığı öne sürülen sanık ifade verdi: Ailemi öldürmekle tehdit ettiler

18:234/11/2024, Pazartesi
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Adana'da terör örgütü PKK/YPG'den orman yangını çıkarmak için talimat aldığı ifade edilen şahsın yargılanasına devam edildi. Savcı tarafından hazırlanan mütalaada şahsın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi istendi. Mütalaayı kabul etmeyen şahıs, "Örgüt üyeleri talimatlarını yapmamam halinde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Ben herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi anlattım." dedi.

Adana'da terör örgütü
PKK/YPG
'ye yönelik dava kapsamında örgütün talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra Mersin'de yakalanıp tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Suriyeli M.H.E.H. ve avukatı katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması talep edildi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık M.H.E.H'nin örgüt üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunu, dijital materyallerindeki incelemede silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini, terör örgütünden Türkiye'de
orman yangını
çıkarmak için talimat aldığını, eylemini gerçekleştirmeden güvenlik güçlerince Mersin'de yakalandığını belirtti.
Savcı, ayrıca sanığın aktif faaliyet yürüttüğünü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak
Suriye
'deki
örgüt kampları
nda
silahlı eğitim
aldığını bildirerek, M.H.E.H'nin üzerine atılı "
silahlı terör örgütüne üye olma
" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

"Ailemi öldürmekle tehdit ettiler"

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.H.E.H. emniyette ayrıntılı ifade verdiğini ve bu beyanlarının geçerli olduğunu söyledi.

Mütalaayı kabul etmediğini öne süren M.H.E.H, "
Örgüt üyeleri talimatlarını yapmamam halinde ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Ben herhangi bir eylem gerçekleştiremeden yakalandım. Tüm bildiklerimi anlattım. Ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.
"

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için sanığa süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Terör örgütü PKK/YPG'nin talimatıyla orman yangını çıkarmak için yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Suriyeli M.H.E.H. Mersin'de 22 Şubat'ta jandarma ekiplerince operasyonla gözaltına alınmıştı.

Zanlı M.H.E.H, götürüldüğü Adana'da 26 Şubat'ta tutuklanmıştı.




#Orman Yangını
#Adana
#Terör Örgütü
#PKK
#YPG

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