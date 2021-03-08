Gündem PKKlı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti
ANTALYA

PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti

Antalya'da, hırsızlık iddiası ile gözaltına alındıktan sonra PKK terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan F.D, 2016-2017 yıllarında Kumluca ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıkardığını itiraf etti. F.D, geçmişte katılmak için irtibat kurduğu terör örgütü PKK'dan "Antalya'da orman yangını çıkarma" talimatı aldığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Antalya Kumluca
Antalya Kumluca

Antalya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 Mart'ta F.D'yi hırsızlık suçundan gözaltına aldı. Elinde ve yüzünde yanık izleri olduğu görülen şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

PKK ile bağlantılı çıktı

Araştırmalar sonucunda zanlının geçmişte katılmak için irtibat kurduğu terör örgütü PKK'dan "Antalya'da orman yangını çıkarma" talimatı aldığı belirlendi.

Sorgusunda 2016-2017 yıllarında Kumluca'daki Yeşilköy Mahallesi Kızılgedik mevkisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf eden şüpheli, silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve terör örgütünün talimatıyla orman yaktığı gerekçesiyle tutuklandı.

Orman yangınlarına yöneldiler

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, yürütülen başarılı operasyonlarla iyice köşeye sıkışarak çaresiz kalan PKK/KCK, "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" ya da "Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)" gibi adlarla "orman yangınları" başta olmak üzere çevre kırım faaliyetlerine yöneldi.

Ormanları PKK yakıyor
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Ormanları PKK yakıyor

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları çıkartmak suretiyle doğayı ve yaban hayatını katlederek "çevre teröristi" olarak kendini yeniden göstermeye çalışan PKK, üyelerine geçmişte İstanbul/Kartal, İzmir, Aydın, Balıkesir, Muğla Dalaman ve Milas, Antalya Kumluca ve Adrasan ile Hatay'da birçok noktada sabotaj yapılması talimatını verdi.

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PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti
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PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti

Antalya'da, hırsızlık iddiası ile gözaltına alındıktan sonra PKK terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan F.D, 2016-2017 yıllarında Kumluca ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıkardığını itiraf etti. F.D, geçmişte katılmak için irtibat kurduğu terör örgütü PKK'dan "Antalya'da orman yangını çıkarma" talimatı aldığını söyledi.

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