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ANKARA

Her şeyi itiraf etti: 'Ateşin çocukları' PKK’yı dolandırmış

Antalya’da orman yakacakları sırada yakalan 7 PKK’lı tutuklandı. Soruşturma kapsamında Bursa’da kiralanan bir evde yapılan aramada EYP ve yanıcı maddeler ele geçirilirken, örgütün alt yapılanması olan “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” içinde yer alan örgüt üyesi M.U., geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangını görüntülerini montajlayarak kendisi tarafından yapılmış yeni bir eylem gibi gösterdiğini, bu şekilde para alarak örgütü dolandırdığını itiraf etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Her şeyi itiraf etti: Ateşin çocukları PKK’yı dolandırmış
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Bursa ve Antalya'daki şüphelilerle irtibatı olduğu tespit edilen M.U ve C.K isimli şüphelilerin, Bursa'da kiraladıkları evde yapılan aramada kundaklama eylemleri ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda patlayıcı ve yanıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.U.'nun, PKK/KCK terör örgütünün kamuoyunda eylemlerini üstlendiği alt yapılanması olan Ateşin Çocukları İnisiyatifi olarak adlandırılan ve şehir içi eylemlerde yer alan yapıdan, başta Antalya, Bursa, Muğla ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yakma ve eylem yapılacak alanlara yönelik keşif yapma konusunda talimatlar aldığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT PARA GÖNDERMİŞ

M.U., irtibatlı olduğu örgüt mensupları tarafından kendisine internet tabanlı uygulamalar üzerinden gönderilen haritalar üzerinde ormanlık alanlar ve tarlaların işaretli olduğunu söyledi. Eylem yapılabilecek noktaların keşfini yapan M.U., keşif faaliyetleri esnasında çektiği videoları irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına gönderdiğini, ayrıca kendisinden keşif yaptığı alanları yakmak amacıyla malzeme bulmasını ve EYP hazırlanmasının istendiğini anlattı. M.U., bu hazırlıkları yapması için terör örgütünün kendisine para gönderdiğini ifade etti.

PKK'YI DOLANDIRMIŞ

Örgüt mensubu M.U., ayrıca geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangını görüntülerini montajlayarak kendisi tarafından yapılmış yeni bir eylemmiş gibi terör örgütü mensuplarına gönderdiği, çektiği görüntü ve videolar karşılığı para alarak örgütü de dolandırdığını itiraf etti.

ÖRGÜT KAN KAYBETTİĞİ İÇİN SAHİPLENİYOR

Terör örgütünün son yıllarda yaşamış olduğu hezimeti gizleyebilmek ve kitlesine halen var olduğunu ispatlayabilmek için kamuoyuna ve özellikle basına yansıyan asayiş olaylarını bile örgüt adına kendileri yapmış gibi sahiplenme yoluna gittiği, geçmiş yıllara ait orman yangınları ve kundaklama görüntülerinin üst yönetim tarafından kendi eylemleri gibi sahiplenilerek örgüte müzahir haber ajanslarında yayınlayarak terör eylemi olarak üstlenildiği tespit edildi.

BİR YILDA 302 OLAYI SAHİPLENDİLER

Bu kapsamda, 2022 yılı içerisinde Türkiye'nin iç sınırlarında 302 olayın terör örgütü alt yapılanmalarınca üstlenildiği, bu olaylardan 119'unun hiç gerçekleşmediği, sadece 8 olayın terör örgütü ve sempatizanları tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

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