Polisin 'dur' ihtarına uymamıştı: CHP’nin otobüs şoförüne 7 ay hapis cezası

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda CHP heyetini taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında açılan davada karar çıktı. Polisin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle yargılanan Gülyurt, mahkeme tarafından “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, olay sırasında araçta bulunan milletvekillerinin polisle görüştüğünü ve sonrasında eskort verildiğini savunarak beraatini talep etmişti.
"Babam da polis memuru"
Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanık Gülyurt’a söz verdi. Gülyurt, kullandığı araç CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini ifade etti. Kolluk kuvvetleriyle bir temasının olmadığını ifade eden Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza ’eskort’ tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülyurt’un müşteki Mehmet Ö.’ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt’un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.