Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar

Şehir içinde yaşanan kısa bir kovalamanın ardından otomobil ilçe dışına çıkarak Karacaören Mahalle yoluna girdi.
07 FH 507 plakalı otomobilde bulunan şoför Murat U., beraberindeki Hüsne Elmas ve yabancı uyruklu Heyse Muhammet yaralandı. Yaralıları kurtarmak için ekipler ve Karacaören Mahalle halkı seferber oldu.
Uzun uğraşlar sonucunda yaralılar, 100 metrelik uçurumun dibinden halatlar yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobili kullanan Murat U'nun alkollü ve ehliyeti bulunmadığı için polisten kaçtığı belirtildi.