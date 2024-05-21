Polisten kaçarken 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar

Antalya'nın Kumluca İlçe Merkezinde gece saat 23.30 sıralarında trafik kontrol uygulamasında polisin ‘dur' ihtarına uymayan 07 FH 507 plakalı bir otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Antalya'nın Kumluca İlçe Merkezinde gece saat 23.30 sıralarında trafik kontrol uygulamasında polisin ‘dur' ihtarına uymayan 07 FH 507 plakalı bir otomobil polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

07 FH 507 plakalı otomobilde bulunan şoför Murat U., beraberindeki Hüsne Elmas ve yabancı uyruklu Heyse Muhammet yaralandı. Yaralıları kurtarmak için ekipler ve Karacaören Mahalle halkı seferber oldu.