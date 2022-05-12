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Prof. Dr. Naci Görür'den deprem tahmini tepkisi: Yapılan falcılıktır

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kesin bir dille yapılan deprem tahmini açıklamalarına tepki gösterdi. Her depremin kendi özgü davranışları ve belirtileri olduğunu söyleyen Görür, yapılan yanlış tahminlerin kamu düzenini bozabileceğini ifade etti. Görür, "Şu tarihe kadar şurada veya burada şu veya bu büyüklükte deprem olacak demenin bir anlamı yok. İşin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Naci Görürden deprem tahmini tepkisi: Yapılan falcılıktır
Naci Görür

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem tahminine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Görür, yapılan çalışmalara dikkat çekerek "Şu ana kadar depremin kesin olarak hangi tarihte olacağını verebilecek bulgulara ulaşılamadı" dedi. Her depremin kendi özgü davranışları ve belirtileri olduğunu ifade eden Görür, "Tüm depremler için geçerli olabilecek ortak ve karakteristik parametreler yok" dedi.

Kesin dille yapılan deprem tahmini açıklamalarına tepki gösteren Görür, bu açıklamaların kamu düzenini bozabileceğini ifade etti. Görür, "İşin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır" ifadesini kullandı.

"ŞU ANA KADAR KESİN BULGULARA ULAŞILAMADI"

İşte Naci Görür'ün açıklaması:

Arkadaşlar, bu deprem tahmini konusunda son defa size bilimsel gerçekleri yazacağım. Hala daha ısrarcı olursanız siz bilirsiniz: Bugün bilim dünyası ağırlıklı olarak depremi belirli bir periyot içerisinde öngörüp gerekli risk analizlerini yaparak zarar azaltma çalışmalarına konsantre oluyor. Çünkü şu ana kadar depremin kesin olarak hangi tarihte olacağını verebilecek bulgulara ulaşılamadı. Bunun sebebi de her depremin kendine özgü davranış ve belirtileri var. Yani tüm depremler için geçerli olabilecek ortak ve karakteristik parametreler yok.

"KAMU DÜZENİNİ BOZAMAZSIN"

Öyle olunca da depreme kesin yer, zaman ve büyüklük veremiyorsunuz. Şu tarihe kadar şurada veya burada şu veya bu büyüklükte deprem olacak demenin bir anlamı yok. Çünkü bu laflara güvenerek milyonlarca insanı mobilize edemez, kamu düzenini bozamazsın. Bunu yapmak en az bir deprem kadar zarar verir, kaotik olaylar olur. Ben TÜBİTAK MAM başkanıyken çok ciddi yöntemlerle deprem tahmini konusunda araştırmalar yapıyorduk ve iyi bir yüzdeyle tutanlar da oluyordu, tutmayanlar da. Ama işin içinde kesin ve sürekli yer, zaman ve büyüklük yoksa yapılan falcılıktır.

Mars'ta iki büyük deprem: 94 dakika boyunca devam etti
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Mars'ın en ilgi çekici özelliklerinden biri , Dünya'da yaşadığımızlardan farklı olmayan depremlerin varlığı.
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2019'un başından beri, gezegen bilimciler bu 'mars depremlerini' InSight iniş aracına yerleştirilmiş bir sismometre ile kaydediyorlar.
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Son olarak, şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük iki depreme işaret eden bir aktivite tespit ettiler.
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Bu depremler, 25 Ağustos 2021'de kaydedilen 4.2 büyüklüğündeki S0976a ve 24 gün sonra meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki S1000a.
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Etki açısından, ikisi de önceden kaydedilmiş mars depremlerinden beş kat daha güçlü.
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Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi.
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Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.
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Bu depremlerin yeri de ilginç: InSight'ın temel aldığı gezegenin karşı tarafında, sözde gölge bölgesinde ortaya çıktı.
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Arazi aracı ve sensörleri ilk kez bu kadar büyük bir mesafe boyunca bir deprem kaydetti.
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Bu iki olaydan önce Mars'ta kaydedilen deprem aktivitesinin çoğu, InSight'a yaklaşık 40 derecelik bir mesafeden geldi, ancak en son veriler bilim insanlarına kızıl gezegenin yeni parçalarını sismolojik olarak örnekleme fırsatı veriyor.
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İsviçre'deki ETH Zürih'ten jeofizikçi Savaş Ceylan , \"Çekirdek gölge bölgesi içindeki olayları kaydetmek, Mars'ı anlamamız için gerçek bir basamak taşı\" diyor.
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\"Bu iki olaydan önce sismisitenin çoğu InSight'a yaklaşık 40 derecelik bir mesafedeydi. Çekirdek gölgenin içinde olmak, enerji Mars'ın daha önce sismolojik olarak hiç örnekleyemediğimiz kısımlarını kat ediyor.\"
Mars'ta iki büyük deprem: 94 dakika boyunca devam etti
Mars'ı inceleyen Insight uzay aracı önemli verilere ulaştı. Kızıl Gezegen'de iki büyük deprem tespit edildi. Depremlerden ilkinin birkaç saniye sürdüğü belirtildi. Buna karşılık ikinci depremin 94 dakika devam ettiği açıklandı.
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