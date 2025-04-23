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Prof. Dr. Sözbilir: Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı ucuz kurtulduk

Prof. Dr. Sözbilir: Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı ucuz kurtulduk

14:3623/04/2025, Çarşamba
DHA
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İstanbullular 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara döküldü.
İstanbullular 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara döküldü.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul açıklarındaki 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi.

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da meydana gelen deprem, İstanbul'un yanı sıra geniş bir alanda hissedildi.

DEÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Sözbilir, “Depremin şiddetini göz önüne aldığımızda tsunami etkisini beklemiyoruz. Artçı sarsıntıların olması iyi bir şey. Deprem Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana geldi. Fayın tümü değil bir kısmı kırıldı. Birkaç saat sonra gelen bilgiler ışığında fayın nereden ne kadarının kırıldığını daha iyi anlayacağız. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun" dedi.


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