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Provokatörler şimdi de '46 ambulans Cizre Devlet Hastanesi morguna giriş yaptı' yalanını yaydı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada terör sevici provokatörler tarafından dolaşıma sokulan, "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı." iddialarını yalanladı. "Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir." diyen Bakan Koca, "İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır." dedi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:15 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:44 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cizre Devlet Hastanesi morguna 46 ambulans girdiği iddiaları yalanlandı.
Cizre Devlet Hastanesi morguna 46 ambulans girdiği iddiaları yalanlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek,
" 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.' iddiası doğru değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz."
ifadelerine yer verildi.

Bir açıklama da Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada terör sevici provokatörler tarafından dolaşıma sokulan iddiaları yalanladı.

"Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir."
diyen Bakan Koca,
"İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."
dedi.
Bakan'ın paylaşımı şöyle:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan “Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı” iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."





#Fahrettin Koca
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Cizre
#Hastane
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