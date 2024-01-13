Provokatörler şimdi de '46 ambulans Cizre Devlet Hastanesi morguna giriş yaptı' yalanını yaydı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek,

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluğun söz konusu olmadığı belirtilerek,

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan “Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı” iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."