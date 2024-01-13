Provokatörler şimdi de '46 ambulans Cizre Devlet Hastanesi morguna giriş yaptı' yalanını yaydı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı." iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Bir açıklama da Bakan Koca'dan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada terör sevici provokatörler tarafından dolaşıma sokulan iddiaları yalanladı.
"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan “Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı” iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."