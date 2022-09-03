Gündem PTTde veri ihlali 38 bin kişinin kimlik verileri ele geçirildi
ANKARA

PTT’de veri ihlali: 38 bin kişinin kimlik verileri ele geçirildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) çalışanlarının anne kızlık soyadı, cilt seri numarası gibi kişisel verilerinin ele geçirildiği duyurdu. KVKK, ihlalin 30 ağustosta tespit edildiğini ve 38 bin kişinin ihlalden etkilendiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
PTT’de veri ihlali: 38 bin kişinin kimlik verileri ele geçirildi
PTT’de veri ihlali: 38 bin kişinin kimlik verileri ele geçirildi

KVKK’nın açıklamasında, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı tarafından kurula iletilen veri ihlal bildirimi hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlandığı,

Yetkisiz kişiler tarafından, anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3.2 gb veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildiğinin iddia edildiği,

İhlalin 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 30.08.2022 tarihinde tespit edildiği, ihlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgiler olduğu,

İhlalden yaklaşık 38.000 kaydın etkilendiği, ihlal ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu bilgilerine yer verilmiştir.

21 milyon kişinin verileri çalındı
TEKNOLOJİ
21 milyon kişinin verileri çalındı

Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın
TEKNOLOJİ
Bilgileriniz çalınırsa bunları yapın
Tek atışta küle çeviriyor

Tek atışta küle çeviriyor

Tüm dünyaya meydan okudu​: Düşmanın korkulu rüyası.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji 4 ili uyardı.
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

​Kremlin: İki lider görüşmede tahıl koridorunu ele aldı.

Evlat Nöbeti'nin 4. yılında Bakan Soylu Diyarbakır'da konuştu.

​Çalışmalar 6 yıl önce başlamıştı.

Tuzla kaplı fincanın içinden çıktı: Değerine paha biçilemiyor.

Yerli ve milli teknolojiyle geliştirildi.

​FETÖ'nün mağduriyet propagandası.

"İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık."

​Kuvvetli yağışlara dikkat.

Datça açıklarında meydana geldi: Çevre illerden de hissedildi.

Paslı halde bulundu: Son hali milyonlarca kez izlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.