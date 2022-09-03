PTT’de veri ihlali: 38 bin kişinin kimlik verileri ele geçirildi

KVKK’nın açıklamasında, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı tarafından kurula iletilen veri ihlal bildirimi hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlandığı,

Yetkisiz kişiler tarafından, anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3.2 gb veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildiğinin iddia edildiği,



İhlalin 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 30.08.2022 tarihinde tespit edildiği, ihlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgiler olduğu,

İhlalden yaklaşık 38.000 kaydın etkilendiği, ihlal ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu bilgilerine yer verilmiştir.

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TEKNOLOJİ 21 milyon kişinin verileri çalındı