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Refüjü aşan otomobil karşı şeritteki araca çarptı: Başakşehir'deki feci kazada can kaybı yükseldi

İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak geçtiği karşı başka bir otomobile çarptı. Meydana gelen feci kaza sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

01:33 - 7/01/2024 Pazar
DHA
Başakşehir'de trafik kazası.
Başakşehir'de trafik kazası.

İstanbul Başakşehir'de, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil bir başka otomobile çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.


Kazada, saat 19.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Arnavutköy istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 UB 7161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşarak karşı şeride geçti. Bu sırada karşı şeritten gelen 34 HZR 561 plakalı araca çarpan otomobil daha sonra bariyerlere vurdu. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada yoldaki trafik durdu. Kazanın ardından araçlarda sıkışanlar itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çıkarıldı. Kazada, Enes Durukan ve Mehmet Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Muhammet Bülbül ve Sudenaz Bülbül'ün ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.


#İstanbul
#Başakşehir
#Kaza
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