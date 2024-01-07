|
Gündem

Araçlar birbirine girdi: Avcılar D-100 Karayolu'nda yaralanmalı zincirleme kaza

İstanbul Avcılar, D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza meydana geldi. Üç otomobilin karıştığı kaza sonucu bir kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
01:06 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Avcılar'da zincirleme trafik kazası.
Avcılar'da zincirleme trafik kazası.

Avcılar'da yaralanmalı zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul'un Avcılar ilçesi D-100 Karayolu'nda üç otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda Hacı Şerif Durağı mevkisinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan üç otomobil bilinmeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerin hasar gördüğü kazada bir kişi yaralandı. Diğer araçtakiler tarafından çıkarılan yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda trafik yoğunluğu oluştu. Karayolundaki trafik araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



#Avcılar
#Kaza
#D-100
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi