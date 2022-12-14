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Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında euro kuru yüzde 36,77 artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete’de yayımlanan ilaç fiyatlarının güncellenmesine dair, “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin” dedi.

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Resmi Gazetede yayımlandı: İlaçta fiyat güncellemesi erkene çekildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilaç temininde yaşanan sıkıntılara ilişkin, "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız" açıklamasından sonra ilk adım atıldı.

ŞUBATTA YAPILACAK DÜZENLEME ERKENE ÇEKİLDİ

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi.

  • Böylelikle her yıl şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında euro kurunda yüzde 36,77'lik artış yapıldı.

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Artışla fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 37,10 lira oldu. Diğer ürünlerde ise barem değeri 19,39 lira oldu. Temmuz ayındaki düzenlemeyle bu değerler fiyat korumalı ürünler için 27,13 lira olmuştu. Diğer ürünlerde ise 14,18 liraydı. Söz konusu artış ve yeni barem değerleri, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra geçerli olacak.

BAKAN KOCA: DİĞER ADIMLAR DA YOLDA

Sağlık Bakanı Koca, karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" dedi.

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