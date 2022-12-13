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Sağlık Bakanı Koca'dan 'ilaç temini' açıklaması: Çözüm için ilk adımı bir iki gün içinde atacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili, "İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız." dedi.

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Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Kocadan ilaç temini açıklaması: Çözüm için ilk adımı bir iki gün içinde atacağız
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ilaç temini konusunda bazı sıkıntılar olduğu konusunda, Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda açıklama yaptığını anımsattı.

  • Koca, "İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız." diye konuştu.

"İlaç düzenlemesiyle ilgili şubatta yapılacak fiyatlandırma öne mi çekilecek?" sorusuna Koca, "Ben bir cümle söyledim, o cümlede gizli. Bugün, yarın görmüş olacağız hep birlikte." cevabını verdi.

Bakan Koca, 85 yaşından büyüklerin her birinin bir hekime emanet edilmesine yönelik programın detaylarını konusundaki soru üzerine de uygulamanın önemli bir proje olduğunu söyledi.

"Özellikle yaş alan çınarlarımıza, hastaneye daha az gelmelerini sağlayarak sağlık hizmeti vermek istiyoruz." diyen Koca, şöyle konuştu:

  • "Bir hekim arkadaşımızın yanında bir hemşire arkadaşımızın, tekniker ve tıbbi sekreterin olduğu birim oluşturulacak. 250 kişiye bir birim oluşturulacak. Ağırlıklı olarak hastanelerimizde bu birimler oluşturulacak. Uzaktan sağlık hizmeti için de hekimle yaş alan çınarlarımızın iletişimde olduğu, rapor ve benzeri bir takım uygulamalarda hastaneye gelmeden çözümün getirildiği; yeri geldiğinde kan alma dahil olmak üzere evden bu hizmetin verilebileceği ve hastane ortamına gelinmesi gerekiyorsa yönlendirme ve koordine etme anlamında, bu birim sorumlu olacak. Hastaneye gelme durumunda da hastanedeki organizasyonu da koordine edip planlayan bir hizmet şekli olacak. Bu anlamda dünyada da farklı, önemli bir hizmetimiz olacak."

Uygulamanın sağlık çalışanları açısından yeni bir istihdam gerektirmediğini belirten Koca, "Hekim arkadaşlarımızla ilgili ilave bir istihdam olabilir ama sağlık çalışanları boyutuyla zaten bu alımı yaparken, 42 bin 500 ile toplam 85 bin alım içinde bu hizmetin de ihtiyacı olan sağlık çalışanları da alınmış oluyor." diye konuştu.

Koca, Tekirdağ'da sahte doktor iddialarıyla ilgili müfettiş incelemesinin de tamamlandığını ve muhtemelen yarın açıklama yapacaklarını kaydetti.

Koca, cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuğun kemik yaşının tespitiyle ilgili iddialar için başlatılan soruşturmayla ilgili soruya da "Konu anlatılan gibiyse neyi konuşacağız? Biz haber alır almaz soruşturmayı başlattık. Soruşturma titizlikle devam ediyor. Neticelenince bunu da açıklamış olacağız." yanıtını verdi.

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